Ce qu'on sait de la vidéo virale de la Croix Rouge Sénégalaise.

La Croix Rouge sénégalaise est-elle traversée par des remous liés à une gestion peu orthodoxe de la boite ? C'est ce que laisse penser une vidéo qui circule depuis quelques jours sur le web.



Dans cette vidéo de 8 minutes 15 secondes, un homme fait des accusations très graves contre celui qu'il appelle « Mr Le président ». Il évoque de présumées malversations financières portant sur plusieurs dizaines de millions et indexe « le président » sans qu'on sache à qui il s'adressait réellement.



Dakaractu a mené sa petite enquête et est en mesure d'affirmer que cette vidéo a été filmée à Thiès le 21 septembre 2019, lors de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau de la Croix rouge sénégalaise.



À cette occasion, l'organisation humanitaire devait élire le remplaçant ou la remplaçante de Abdoul Aziz Diallo en poste depuis 2010.



Alors secrétaire général du comité local de Diourbel, l'homme qui apparaît sur la vidéo et qui en réalité s'appelle Abdou Ndiaye, a pris la parole et a accusé le président sortant de la Croix Rouge d'avoir détourné l'argent destiné aux travailleurs et aux activités de l'organisation humanitaire. Documents en main, il a au moins évoqué trois dossiers dans lesquels des détournements de deniers auraient été constatés.



Le preneur des images qui semblait épouser la démarche de Abdou Ndiaye faisait partie de la délégation du comité local de Rufisque, nous informe-t-on. Mais selon nos sources, les « accusés », c'est-à-dire le président sortant de la Croix rouge et le secrétaire général ont apporté des réponses aux accusations de Abdou Ndiaye. « Mais curieusement, leurs réponses n'ont pas été postées », déplore notre interlocuteur.



Dakaractu a tenté d'entrer en contact avec l'ancien président de la Croix rouge sénégalaise, remplacé lors de cette assemblée générale par Bafou Bâ, anciennement présidente du comité local de Sagata Djoloff. Mais il nous a été signifié que Abdoul Aziz Diallo est en voyage et devrait rentrer dans la semaine. Nous lui avons laissé un message, en espérant qu'il répondra à notre sollicitation.