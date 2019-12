Cdp : Des données personnelles des étudiants provenant de la Direction des bourses entre de ‘’mauvaises mains’’

Un partage de fichiers Excel contenant des données personnelles des étudiants inquiète. La Commission de protection des données personnelles ( Cdp) a été saisie par un étudiant qui entendait signaler une situation préoccupante qui constitue une menace pour ses camarades. Il s’agit de fichiers Excel, contenant des données personnelles des étudiants, qui ont été partagés, par la Direction des bourses, avec l’ensemble des délégués des universités, et ces informations se retrouvent entre les mains d’autres étudiants non habilités à les recevoir.



Informée de cette situation qui constitue une violation des droits des étudiants, ladite commission informe avoir ‘’envoyé une demande à la Direction des bourses, aux fins d’explication sur les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de ces fichiers partagés’’. Une réponse de la Direction des bourses qui, selon la Cdp, tarde encore à tomber.