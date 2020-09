Cciad : Objet de plusieurs attaques, le président Abdoulaye Sow et ses alliés portent leur ultime réplique à leurs contempteurs.

Le bureau de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) a fini par briser le silence. Après avoir plusieurs fois fait l’objet d’attaques personnelles, le président Abdoulaye Sow et ses proches collaborateurs ont porté la réplique à leurs contempteurs.



Il s’agit de Serigne Mboup et de Birane Yaya Wane, deux opérateurs économiques qui, à plusieurs reprises, ont jeté en pâture le président Sow et Cie en portant sur eux de lourdes accusations.



Les membres de cette chambre consulaire qui ont initié une rencontre ce mercredi 2 septembre 2020 pour se laver à grande eau, ont révélé que toute cette agitation de part et d’autre a un soubassement illégitime.



Abdoulaye Sow, le président de ladite chambre, prenant la parole a révélé ce qui, selon lui, l’oppose véritablement à Serigne Mboup, patron de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sénégal (Unccias).



Il s’agit selon lui, d’une sollicitation personnelle de ce dernier non satisfaite. Vice-président de la Cciad, Papa Ibrahima Diagne a vivement condamné ces sorties répétitives au cours desquelles les responsables de ladite chambre sont pris pour cible. ‘’Tout le monde sait que ce débat soulevé sur la Cciad est une pure contrevérité. Tout ce qui a été dit sur nous ces derniers temps est une pure contrevérité. Serigne Mboup ne fait pas partie de la Cciad. Il n’est pas délégué de ladite entité. Birane Yaya Wane, n’est pas, lui non plus, dans la liste des délégués de la Cciad. Ils ne sont pas légitimes pour discuter de la chambre. On a voté le budget il y a 3 mois. On n’a même pas commencé la gestion, on nous accuse de voleur. On avait décidé de ne pas répondre, mais on a eu ras le bol de ces insultes et accusations. Cette pression-là cela ne marchera pas. Essayez d’intimider les gens, cela ne passera pas. Le président ne va convoquer personne pour des négociations. On a suspendu notre participation au sein de l’Unccias’’, a-t-il déclaré.



Dans un ton empreint de colère, Papa Ibrahima Diagne de réclamer l’audit de toutes les chambres consulaires du Sénégal. ‘’Nous demandons l’audit de l’ensemble des chambres du Sénégal’’, a-t-il lancé.



Son collègue Ibrahima Lo, également vice-président de la Cciad a lui aussi pesté contre les pourfendeurs du bureau de ladite chambe consulaire. ‘’Nous sommes 11 membres du bureau et avons le même langage. Nous n’avons pas de temps à perdre. Nous préférons passer le peu de temps dont nous disposons à travailler au service de la chambre ou à nous consacrer à nos activités personnelles’’.



Abdel Kader Ndiaye, Vice-président de ladite chambre a lui annoncé des poursuites contre tous ceux qui ont voulu traîner dans la boue le nom de l’institution et des membres de son bureau. ‘’Nous allons faire prévaloir nos droits devant les juridictions’’, a-t-il dit.



Une volonté également exprimée par Augustin Bruno Derneville. Trésorier adjoint de la Cciad, il a lui aussi annoncé la volonté de ses collaborateurs de porter la réplique à Serigne Mboup et Yaya B. Wane qui ont porté plainte. ‘’On va réagir. On va les attaquer pour citation abusive, diffamation’’.