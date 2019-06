Cavin Diagne, capitaine des U20 : « Physiquement, on est prêt. (…) On peut jouer contre n’importe quelle équipe! »

« Sur les trois matches qu’on a joués, on a été costaud derrière, et agressif. Mentalement on était là. On joue avec de la rigueur tous les matches, on ne se focalise pas sur les autres adversaires, on se concentre sur ce qu’on travaille à l’entrainement. Le coach nous dit toujours de rester humble et avoir beaucoup de concentration pour gagner les matches. »

« On peut s’adapter à toutes les situations, physiquement, on est prêt. On commence à avoir de la maturité, on peut jouer contre n’importe quelle équipe. Dans cette compétition toutes les équipes se valent, on va rester concentré et jouer ce match avec beaucoup de sérénité. »