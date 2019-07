Caution pour les locales / Benoît Sambou : « 15 millions par liste pour les départementales et 10 millions pour les élections communales »

Prenant le contre-pied de plusieurs intervenants sur les modalités de fixation de la caution pour les prochaines locales, l'ancien ministre Benoît Sambou a indiqué qu'il était favorable à une élection qui sera exemplaire dans le cadre du processus de rationalisation des candidatures pour éviter ce que nous avons vécu en 2014 avec l'inflation de listes, de candidatures et de partis. Il faut donc mettre en place des garde-fou pour maintenir l'ordre et consolider la démocratie".



Il faut donc, selon lui, " faire des filtres pour tendre vers des élections correctes, bien organisées et pour cela, il demande une caution de 15 millions pour les départementales et cela, par liste... Mais aussi 10 millions par liste pour les élections communales".