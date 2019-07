Caution déposée à la CDC/ Aly Ngouille Ndiaye répond à Amsatou S. Sidibé : « Cette somme est retourné en partie pour... »

Les questions et suggestions du professeur Amsatou Sow Sidibé, ont toutes trouvé leur réponses au bout de la langue du ministre de l'Intérieur. En effet, à l'occasion du début des concertations sur la fixation de la caution pour les élections locales prochaines, Amsatou Sow Sidibé est revenue sur la finalité de la somme qui est déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations. Aly Ngouille Ndiaye de répondre en éclairant que « cette somme est retournée en partie pour ceux qui ont respecté les conditions minimales fixées par le code électoral et le reste versé au Trésor ».

Il affirme aussi que par rapport à quelques interventions sur le rapprochement de certaines communes (assez éloignées) de la CDC, de voir avec cette institution, comment faire pour permettre à ces communes de faire leurs dépôts sans dufficulté de déplacement.