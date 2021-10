Cathétérisme pédiatrique : Une vingtaine d’enfants atteints de maladie cardiaque à l’hôpital Idrissa Pouye prise en charge par les Émirats Arabes Unis.

Pour un suivi et une bonne prise en charge des pathologies cardiaques, notamment chez les enfants, l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff a reçu, de la part des Émirats Arabes Unis, une assistance, à travers une mission de cathétérisme cardiaque.

Cette intervention chirurgicale chez les enfants atteints de maladies cardiaques, permet de soigner cette pathologie congénitale en un temps record, c’est à dire 24h ou 48h au maximum.



Le cathétérisme conventionnel est une technique moins invasive, avec un temps d’anesthésie réduit et qui ne se fait pas à cœur ouvert.



Ainsi, cette mission de transfert de compétences et de partage d’expérience, initiée par l’ambassade des Émirats Arabes Unis et mise en pratique par l’association Sharjah Charity International avec le soutien du Programme « Al Reeh Al Mursala », ont permis de dépêcher des médecins des Émirats spécialisés dans cette pratique chirurgicale, dans l’Hopital Idrissa Pouye. Ces derniers ont eu à échanger avec les médecins sur place pour que les interventions chirurgicales puissent se passer dans de très bonnes conditions.



Selon le chef de service de la Pédiatrie, Mme Dieynaba Diop, « cette mission des Émirats est une grande opportunité pour soulager non seulement les enfants atteints de ces pathologies , mais également, les parents qui vont bénéficier d’un soulagement budgétaire, car ces interventions sont moins coûteuses ».

Elle interpelle le ministre de la santé et de l’action sociale pour soutenir l’hôpital à disposer d’équipements pouvant prendre en charge ces pathologies...