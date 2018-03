Catastrophe aérienne au Sénégal : Toute la vérité sur le crash de l’hélicoptère de l’armée de l’Air (Elimane Fall, technicien)

Le crash, à Missirah dans la zone des Mangroves de l’hélicoptère de l’Armée de l’Air faisant au total 9 morts et 12 blessés parmi les passagers. Les trois membres de l’équipage ont aussi perdu la vie. L’hélicoptère immatriculé 6WHTA, ralliant Ziguinchor-Dakar effectuait des missions d’ordre social.

Dans un communiqué signé par le porte-parole du Gouvernement et transmis à la presse pour la large diffusion, il est écrit ce qui suit : ‘’ Le Chef de l'Etat a aussitôt instruit le Gouvernement et le Chef d'Etat-major Général des Armées, de mettre en place une commission d'enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident’’.

Nous sommes capables, aujourd’hui, de dire, de source sûre, que l’avion souffrait d’un problème de moteur. Voici la vérité des faits :

En effet, le moteur du MI-17 a réparé en 2014 en Ukraine grâce à la coopération qui nous lie avec ce pays. Les Ukrainiens ont donné la garantie de 7 ans de l’exploitation de l’hélicoptère qui s’est ainsi écrasé avant terme.

Or, sur les MI-17 des forces aériennes, les moteurs installés sont d’origine ukrainienne.

Ce qui est sûr, c’est que les Ukrainiens ont mal fait l’entretien technique du MI-17. Il semble même que les usines d’entretien n’ont pas la certification nécessaire. On soupçonne par ailleurs que lors de la réparation, des pièces contrefaites aient été utilisés.

Le cas de la Croatie en 2016 peut en attester.

Cette année-là, la Croatie a acheté à l’Ukraine 12 avions de chasse MIG-21 et les faisaient réparer aux usines ukrainiennes.

En 2016, la Croatie a trouvé établi des faits de corruption et de fraude liés à la passation du marché.

Reçus par la Croatie en 2015, les avions ont commencé à tomber en panne, très rapidement.

L’enquête sur les raisons avait montré que cinq parmi les douze avions de chasse se trouvaient auparavant en propriété au Yémen et qu’étaient recueillis de diverses parties d’avions différents en provenance d’Algérie et de la Bulgarie qui étaient exploités par l’Ukraine.

Auparavant, la Bulgarie avait informé l’OTAN de la destruction de tous ses MITG-21.

Les numéros de séries des avions achetés à l’Ukraine par la Croatie avaient été falsifiés. L’année de fabrication avait été rendue plus récente que ce qui figurait dans les documents. Et c’est l’Ukraine qui s’occupait de la préparation des documents.

Tout indique alors que, compte tenu de tout ce qui suit, il ne fait pas de doute que c’est l’Ukraine qui est à la base du crash de l’hélicoptère de l’Armée de l’air à Missirah.

Des avions croates fabriquées à partir de pièces anciennes

La Croatie a payé plus de 21 millions de dollars pour réparer et moderniser sept chasseurs MIG-21 de l’époque soviétique dans des usines ukrainiennes dans le cadre du contrat pour acheter cinq autres avions du même type.

Selon le journal Jutarnji List, la Croatie a acheté des avions MIG-21 soviétiques assemblés à partir de pièces anciennes par l’Ukraine.

Jutarnji rapporte que si cela est prouvé, le Ministre croate de la défense a menacé de se tuer.

Récemment, les services de sécurité croates et le Ministre de la défense ont lancé une enquête sur un accord militaire conclu en 2013 avec une entreprise ukrainienne qui aurait compromis les capacités de combat de l’Armée de l’air.

Jutarnji a déclaré que ces cinq MIG-21 n’ont jamais été vendus par les Ukrainiens ‘’en tant que tels’’. En fait, les avions ont été confectionnés à partir de pièces douteuses venant de partout dans le monde.

Il y avait des indications sérieuses que leur fuselage venait de la Bulgarie et leurs ailes d’Algérie, tandis que les réservoirs de carburant seraient d’origine soviétique, selon les sources du journal.

Les médias locaux ont signalé que lorsque les autorités croates sont allées inspecter les cinq MIG-21 qu’ils voulaient acheter, les Ukrainiens ont remplacé les chasseurs ‘’ressemblant à des Lego’’ par des avions appartenant au Yémen.

Cependant, sept avions croates d’Odessa semblaient également suspects. Selon le contrat, le pilote d’essai de l’Armée de l’air devait effectuer des essais en vol des jets ‘’réparés’’ avant la remise définitive, mais les Ukrainiens ne l’utilisèrent jamais à voler prétextant ‘’le mauvais temps’’ ou le ‘’risque de survoler des zones peuplées’’.

Finalement, lorsque les jets étaient sur le point de rentrer en Croatie suite au scandale des avions à réaction, les Ukrainiens ont invoqué ‘’une situation de guerre’’ et les ont ramenés par camion sous une forme désassemblée.

Elimane Fall

Technicien