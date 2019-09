Castors-Derklé : Les rivalités entre représentants du Maire et DG du Port de Dakar déchirent la Commune depuis plusieurs mois

Les représentants de l’édile et de son rival s'opposent, dans une voie dont personne ne parvient à trouver l'issue. L'affrontement s'est jusqu'à présent déroulé sur le terrain politique, mais le risque de violences à grande échelle grandit. Nul ne sait quand les armes pourraient être dégainées.



Pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines, des délégations des deux camps se sont retrouvées entre les allées du marché Castors lors d’une opération de désencombrement entamée ce samedi. Les lieux sont actuellement fermés pour deux jours. Pour l’heure, le nettoyage se fait plutôt en ordre dispersé entre deux camps qui se regardent en chiens de faïence.



Cheikh Guèye est accusé de vouloir empêcher les opposants à sa politique musclée de participer à l’opération de désencombrement de «leur» marché. Lui s’en défend, affirmant être «la seule autorité légitime» de Dieuppeul-Derklé-Castors.



Sa rivalité avec Aboubacar Sédikh Bèye déchire la Commune depuis plusieurs mois. Et, les parties sont invitées par les plus âgés à «faire preuve de retenue et de la plus grande prudence dans leurs commentaires et déclarations». Pour les projets municipaux innovants, l’actuel Maire n’hésite pas à recadrer le DG du Port. qui fait «son petit bonhomme de chemin». Une guerre pour la rénovation du terrain Castors est menée sous l’œil hébété des jeunes de Dieuppeul-Derklé-Castors.