Case des touts petits de Thiénaba : "Bien éduquer un enfant, c'est investir sur le futur citoyen..." (Ndèye Saly Diop Dieng)

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng, a inauguré la case des touts petits de Thiénaba Seck, offerte par le Groupe Nsia à travers sa fondation. Cet édifice scolaire estimé à cinquante millions francs Cfa a été entièrement équipé à hauteur de quatorze millions francs Cfa. En effet, cette initiative s'inscrit en droite ligne de la Responsabilité sociétale de l'entreprise (Rse). D'après le président directeur général du Groupe Nsia, Jean Kacou Diagou, les filles représentent une ressource humaine de qualité pour l'émergence de notre pays. " Quand elles incarnent une responsabilité, vous pouvez être tranquille. Car, elles sont compétentes, rigoureuses, fidèles et elles savent où elles vont. Donc, plus on a des filles et des jeunes filles formées, plus notre pays se développera", a-t-il tenu à préciser. Après avoir remercié les partenaires techniques financiers, Ndèye Saly Diop Dieng de rappeler : " bien éduquer un enfant, c'est investir sur le futur citoyen en lui permettant à l'âge adulte de participer dignement au développement et aux progrès de l'humanité".