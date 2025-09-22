Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage


Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage
À l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, les femmes de la Casamance, réunies au sein du Comité régional de solidarité pour la paix (USOFORAL), ont une nouvelle fois pris la parole pour rappeler leur rôle essentiel dans le processus de paix, mais aussi pour lancer un appel fort en faveur de la libération d’un soldat sénégalais toujours détenu par des éléments présumés du MFDC.

Lors de la cérémonie officielle organisée à Ziguinchor, l’adjoint au gouverneur a salué « l’engagement constant » des femmes et de la société civile dans la quête de stabilité dans cette région marquée par plusieurs décennies de conflit armé. « La paix que nous vivons aujourd’hui est le résultat d’efforts conjoints entre l’État, les communautés et les organisations de base. Mais elle reste fragile. Elle doit être consolidée par des actions continues, structurées et inclusives », a déclaré Alseyni Bangoura. 

Il a également mis en avant le Plan “Diomaye pour la Casamance”, un programme gouvernemental destiné à soutenir le retour des déplacés, la reconstruction et la relance économique dans les zones affectées par le conflit.
De son côté, Seynabou Malé Cissé, coordinatrice d’USOFORAL, a tenu à rappeler le rôle discret mais crucial joué par les femmes rurales dans les efforts de réconciliation :
« Elles ont mené des combats silencieux, dans les foyers, les villages, les marchés. Elles ont été les premières à poser les bases du vivre-ensemble. Il est temps que leur action soit pleinement reconnue dans les mécanismes de paix. »
USOFORAL milite également pour une plus grande implication des femmes dans les processus politiques de négociation, estimant que les décisions prises sans elles peuvent aller à l’encontre de leurs intérêts.

« Tout ce qui se fait sans les femmes est contre les femmes. Nous voulons être à la table des négociations, car c’est là que se redéfinissent les priorités de demain », a martelé Mme Cissé.

L’organisation féminine a aussi profité de la rencontre pour lancer un plaidoyer fort en faveur de la libération du militaire sénégalais capturé en avril dernier lors d’opérations de sécurisation à Djignaky. Le soldat, membre du service de santé des armées, serait toujours aux mains d’un groupe armé issu du MFDC.

Seynabou Malé Cissé affirme que des démarches sont discrètement menées, notamment par les femmes elles-mêmes, pour faciliter sa libération : « Nous ne savons pas avec certitude où il se trouve, mais nous frappons à toutes les portes. Nous dialoguons avec toutes les factions susceptibles d’être impliquées. Ce travail se fait dans la discrétion, pour éviter d’aggraver la situation. »

Deux panels sur les dynamiques de paix en Afrique de l’Ouest et la situation spécifique de la Casamance ont ponctué la journée. Ils ont permis aux participants  membres de la société civile, jeunes, experts et partenaires techniques, d’échanger sur les moyens de pérenniser les acquis et d’éviter un retour à la violence.
 

Les autorités locales, tout comme les représentants de la société civile, ont réaffirmé leur engagement commun pour une paix définitive fondée sur le dialogue, l’inclusion et le développement local.
Autres articles
Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier - 22/09/2025

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre... - 22/09/2025

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal - 22/09/2025

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage - 22/09/2025

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées - 22/09/2025

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun

Attaque jihadiste au Nigeria, 5.000 personnes fuient au Cameroun - 19/09/2025

Manifestation du mouvement

Manifestation du mouvement "Rappel à l’ordre" : Le commissaire Keita et Assane Diouf appellent à poursuivre la lutte - 19/09/2025

RSS Syndication