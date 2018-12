Casamance : Un malfaiteur notoire neutralisé par l'armée

Mamadou Coly alias Mbaye Sy était, ces derniers mois, le cauchemar des populations casamançaises. Armé, il écumait le sud à la recherche d'une proie et il a pu dérouler son plan par deux fois, à savoir le 27 octobre à Teubi sur l'axe Ziguinchor-Bignona avant de récidiver le 03 novembre au croisement Marsassoum, dans la région de Sédhiou.

"Soucieuse de préserver la sécurité et la quiétude des populations, les forces de la Zone militaire 5 ont engagé une traque contre ce malfaiteur", fait savoir un communiqué de l'armée parvenu à Dakaractu.

Sentant l'étau se resserrer autour de lui, le malfrat s'est réfugié entre Camaracounda, Guidel et Pouboss, poursuit le communiqué.

Mais il a du sous estimer les moyens dont disposaient les forces armées dans la traque qu'elles ont engagée contre lui. Et Mamadou Coly a du l'apprendre à ses dépens lorsque le 17 décembre dernier, c'est à dire ce lundi, il a été "neutralisé définitivement".

Ce qui signifie dans le jargon militaire que le semeur de peur a été tué...