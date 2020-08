Casamance / Réhabilitation du pont de Niambalang par le génie militaire qui prévoit la fin des travaux en début octobre.

Deux ans après une détonation qui avait causé des dégâts mineurs sur le pont de Niambalang qui relie le département d’Oussouye au reste du pays, l’Etat du Sénégal a déployé les moyens humains et matériels pour sa réhabilitation. Ainsi, le génie militaire est venu en appui à l’Agéroute et à l’entreprise Arezki qui est chargée des travaux. «L’Etat est en train de refaire la partie endommagée par l’explosion. C’est l’Agéroute qui pilote le projet et l’entreprise Arezki est en charge des travaux.



Vu la position stratégique de ce pont qui relie le département d’Oussouye à Ziguinchor, tous les services de l’Etat sont mobilisés. Car arrêter le trafic c’est couper le département d’Oussouye du reste du pays. C’est pourquoi l’armée est venue à la rescousse en mettant en place un ouvrage de franchissement, une barge pour faire passer les véhicules le temps des travaux. C’est ce qui est en train d’être installé » informe le gouverneur de la région de Ziguinchor, Guedj Diouf.



Cependant et contrairement à ce qui se dit, c’est seulement la partie affectée par l’explosion qui sera refaite , c’est-à-dire réhabilitée. Le reste du pont restera en l’état. « C’est la partie touchée par l’explosion qui sera refaite, c’est-à-dire l’une des trois parties qui composent le pont. Elle sera complètement changée mais le reste du pont est bien solide. Ça peut tenir encore. À la fin des travaux, le pont retapé sera tout neuf », souligne le chef de l’exécutif régional.



Les travaux vont durer 4 mois et prendront fin à la fin du mois de septembre. « Tous les matériaux sont déjà fabriqués. L’engin qui devra poser les outils est sur place et les travaux sont en cours »



Pour rappel, des individus armés ont nuitamment visité les pêcheurs du pont de Niambalang la nuit du 02 au 03 mai 2018 et les ont dépouillés de plus de 01 million de francs Cfa. Ils ont brûlé les cases et déposé un explosif sous le pont dans le dessein de faire sauter l’infrastructure qui relie le département d’Oussouye au reste du pays. La forte déflagration a couté la vie à un pêcheur qui s’abritait sous le pont.