Casamance : Le lieutenant de Salif Sadio au discours incendiaire, Ousmane Diédhiou, arrêté à Kagnobon.

Rebondissement dans l'affaire des membres du comité du Mfdc de Kagnobon arrêtés samedi. Selon des sources bien informées, ils sont au nombre de douze. Parmi ces personnes arrêtées, il y a des lieutenants de Salif Sadio.

Le plus remarqué, c'est qu'il y a le lieutenant de Salif Sadio qui avait développé des discours incendiaires, va-t-en guerre contre l'État du Sénégal en attaquant verbalement le président de la République et des autorités militaires à Koundioughor et à Thionk Essyl. Ousmane Diédhiou pour ne pas le nommer, est actuellement en garde à vue avec 11 de ses acolytes à Ziguinchor.

Il était activement recherché depuis ses discours enflammés à Koundioughor et à Thionk Essyl.