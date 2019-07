Casamance : La forte doléance des transformatrices de produits locaux

Dans la verte Casamance, zone assimilée au grenier du Sénégal, ce sont beaucoup de produits forestiers et maraîchers qui pourrissent sous les yeux des acteurs locaux de façon permanente. Cette situation résulterait d’un problème d’emballage, mais aussi d’une absence d’accompagnement de l’État, a déploré Mame Oumy Manga, présidente d’une association de Transformatrice de produits locaux, en marge d’une rencontre présidée par Zahra Iyane Thiam, ministre de la microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.

C’est en effet, dans le cadre de la tournée de vulgarisation du dispositif de financement de la Plateforme d’appui au secteur privé et à la valorisation de la Diaspora sénégalaise en Itaie (Plasepri), sous la présidence de Zahra Iyane Thiam.

La dame qui a saisi cette opportunité, a fait le plaidoyer pour un accompagnement effectif de l’État. ‘’Nous avons besoin de formation, de financement et d’accompagnement’’, a-t-elle dit en relevant l’insuffisance d’usines qui pourraient acheter certains produits comme ceux tirés de la pêche. Pour elle, l’équation majeure vient du problème lié à l’emballage des produits, d’où un appel à l’État pour la réalisation à Ziguinchor d’une unité de production d’emballage. Mais aussi d’un accompagnement...