Casamance : L'Anrac se lance dans une opération de collecte de données pour disposer d'un fichier fiable sur les personnes impactées par la crise, les personnes déplacées et les réfugiés.

Deux ans après sa nomination à la tête de l'Anrac, le directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités en Casamance revient dans ce face à face avec la presse sur les différentes interventions faites dans la Casamance naturelle. Des réformes et des actions sont mises en branle par l'Anrac pour faciliter le retour et la réinsertion économique des personnes déplacées. En plus de la réinsertion des combattants qui ont accepté de retourner chez eux...