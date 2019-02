Casamance / Idrissa Seck à Simbandi Brassou : " L'Avenir de cette jeunesse n'est pas de mourir dans la méditerranée, mais de construire l'avenir de l'Afrique"

Le candidat de la coalition IDY2019 a rendu visite à la population de Simbandi Brassou qui est une localité du Sénégal, située dans le département de Goudomp et la région de Sédhiou. Idrissa Seck est revenu sur le phénomène de l'immigration clandestine et les difficultés que rencontre la jeunesse sénégalaise.

L'ancien Premier ministre du Sénégal ajoute que cela devra être revu sur tous ses aspects pouvant contribuer à sa résolution, car "l'avenir de cette jeunesse n'est pas de mourir dans la méditerranée, mais de participer à l'évolution et au développement de l'Afrique", soutient-il.