Casamance / Centenaire Cheikhna Chérif Makhfouz Aïdara : Le plaidoyer de la famille Chérifienne.

Dans le cadre du centenaire de Cheikhna Cheikh Makhfouz Aidara, la famille Chérifienne mène des activités pour vulgariser le legs du vénéré Saint Homme. C'est pourquoi, un récital du Saint Coran et d'autres activités sont programmés à Darou Khaïré. Pour mieux préparer la cérémonie religieuse qui va durer trois jours (21, 22 et 23 janvier), le porte parole de la famille face à la presse ce mardi, a décliné les objectifs. "Nous avons décidé de réciter 5.000 fois le Coran. Ceci dans le but de formuler des prières pour la paix en Casamance en particulier, au Sénégal d’une manière générale, dans la sous-région et dans toute la Ummah islamique. Les 5.000 seront partagés avec toutes les familles religieuses du Sénégal. Il s’agira de consolider l’élan de solidarité entre les familles religieuses du pays. Tous les imams et oulémas de la région vont marquer de leur présence pendant ces jours de récital de Coran à Darou-Khairy», a dit Chérif Boun Aïdara. La famille a émis son souhait de voir baptiser l'aéroport de Ziguinchor, Aéroport international Cheikhna Chérif Makhfouz Aïdara. Il souhaite aussi la présence du ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.