Casamance-Accident en mer : quatre corps des cinq personnes portées disparues ont été repêchés juste à l’embouchure du fleuve

Rebondissement dans le chavirement survenu vendredi au niveau de l’embouchure du fleuve Casamance. Quatre corps des cinq personnes portées disparues ont été repêchés derrière l’île de Carabane entre Diembéring et Diogué. Les corps ont été retrouvés ce lundi vers 17 heures.

Joint par téléphone, le président de l’Association des pêcheurs d’Elinkine, Seyni Kéïta, nous informe que deux des quatre corps ont été enterrés à Diogué et les autres à Diembéring, ce lundi dans l’après-midi.

Les recherches continuent toujours pour retrouver le seul corps restant, nous dit-on. Le président précise que sur les huit embarcations enregistrées, seules trois pirogues sont accostées ce lundi.



Pour rappel, c’est une collision en pleine mer entre un chalutier qui avait à bord 12 personnes en provenance de Dakar et une pirogue qui, elle aussi, avait à son bord 22 pêcheurs d’origine ghanéenne.

Cette collision est causée par un vent fort et accompagné d’une houle.