Casamance : 11 milliards pour changer les abris provisoires à Ziguinchor et un lycée d’excellence scientifico-technologique à Sédhiou

Le ministre de l’Education Mamadou Talla lors du Crd tenu lundi pour préparer la rentrée scolaire 2019-2020, a montré la détermination de l’Etat du Sénégal de se débarrasser des abris provisoires. Face aux différents chefs de sevices, aux autorités administratives, locales et syndicale, il annonce : "Nous avons prévu un budget de 11, 170 milliards FCFA pour remplacer les abris provisoires de la région. Quatre lots ont été identifiés dans ce sens. Nous allons remplacer les abris provisoires en réalisant des constructions modernes avec des murs de clôture, des bâtiments administratifs, des installations hygiéniques, des blocs scientifiques entre autre équipements pour mieux contribuer à l’amélioration des performances scolaires de la région". Il précise : «Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes tout de suite et en même temps. Nous sommes en train de voir comment installer de façon définitive une école des valeurs»



Après avoir évoqué la feuille de route de son ministère, Thierno Talla est revenu sur les différentes réalisations de son ministère dans la région. "Beaucoup d’efforts ont été faits dans ce sens avec la réalisation de 658 salles de classes, 29 blocs administratifs, 48 blocs d’hygiène, cinq murs clôture, 10 écoles élémentaires, un bloc scientifique entre autres réalisations, sans compter les 13 Daaras modernes de la région."



Le thème du Crd préparatoire de la nouvelle année scolaire est axé sur : «Amélioration de la gouvernance et un partenariat efficace au service des performances scolaires»



Mamadou Talla d’annoncer un autre projet national. La construction de trois lycées d’excellence d’envergure nationale avec l’installation d’une école à forte teneur scientique et technologique. C’est à Sédhiou que cet établissement sera construit. Une matière d’inciter les élèves à aimer et à se spécialiser dans les sciences.