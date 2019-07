Casamance / 11 membres du comité du Mfdc de Kagnobon arrêtés et mis en garde à vue

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Bignona ont arrêté 11 personnes membres du comité du Mfdc de Salif Sadio ce samedi matin. Selon des sources concordantes bien au parfum de l’affaire, ces derniers ont voulu tenir une réunion publique non déclarée ce matin au village de Kagnobon, commune de Diégoune , département de Bignona. Une réunion considérée comme un attroupement.



Les mis en cause sont actuellement à Ziguinchor et seraient déférés devant le Procureur de la République. Cette nouvelle interdiction suivie d’une arrestation fait suite à celle interdite à Diouloulou il y a deux semaines. Une interdiction motivée par un arrêté du ministère de l’Intérieur. Ces éléments du comité du Mfdc prépareraient une autre réunion publique avec des éléments de Salif Sadio dans les jours à venir. Malheureusement pour eux et pour Salif Sadio, les organisateurs de cette réunion ont été arrêtés et sont en garde à vue pour être déférés devant le Procureur de la République.