Cas suspect de Coronavirus au Burkina Faso : "Les tests sont négatifs" (ministre de la santé)

Un ressortissant chinois est arrivé en fin janvier au Burkina Faso dans un état de santé fébrile avec une fièvre. Il a été rapidement pris en charge par les services sanitaires et conduit au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Tengandogo, ex-hôpital Blaise Compaoré. Des échantillons biologiques ont été prélevées et envoyées à Bobo Dioulasso et à la clinique Pasteur de Dakar pour des tests.

Selon Clotilde Lougué, ministre de la Santé du Burkina Faso, tous les tests effectués à Bobo et à Dakar sont revenus négatifs. Le patient est toujours sous surveillance à l'hôpital.