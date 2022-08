Cas de noyades et mesures annoncées par le comité de pilotage : au niveau des plages, les décisions annoncées par les autorités tardent à être effectives

Au début du mois de Juillet et face aux cas de noyade de plus en plus nombreux, un comité de pilotage sur les cas de noyade avait été mis sur pied. Sous la supervision du ministre de l’intérieur, des mesures permettant de renforcer et de mettre en commun leurs moyens afin de parvenir à la maîtrise durable des risques de noyade dans les zones de baignade avaient été prises. Plus d’un mois après qu’en est-il de ces décisions ? Un tour sur la plage de Yoff permet de voir qu’elle tarde à être appliquée.

Selon Ibrahima Fall, le président des maîtres-nageurs du Sénégal, partie prenante de ce comité, jusqu'à présent ces mesures tardent à être effectives...