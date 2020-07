Cas de Covid-19 aux PA : La bataille communautaire au cœur des stratégies de lutte (Mamoudou Wane)

Dans ce contexte sanitaire où les populations restent partagées entre respect des mesures barrières et relâchement après la levée des restrictions, la commune des Parcelles Assainies juge, plus que jamais, nécessaire de renforcer la lutte au niveau de la communauté avec l’implication notamment des porteurs de voix, des femmes « Badiénou Gox », mais également des hommes politiques. Aux Parcelles assainies, la pandémie à coronavirus s’est définitivement installée avec une flambée de cas communautaires qui ne cessent d’augmenter, « faisant même des morts » selon le 1er adjoint au maire de la commune Mamoudou Wane.

Avec une population grandissante, le relâchement au niveau de cette partie de Dakar qui ne compte pas moins de 200.000 habitants, les mesures préventives doivent donc être plus corsées pour éviter la propagation du virus. C’est pourquoi, ce jeudi, au niveau de l’unité 13, le 1er adjoint au maire des Parcelles Assainies qui distribuait des kits pour la Tabaski à plus de 100 familles, a estimé que le combat doit être axé sur la nécessité du port de masque qui est l’un des facteurs de prévention le plus efficace.Il a, en outre, salué cet engagement des responsables qui ont eu, eux aussi, à s’impliquer dans l’épanouissement des familles vulnérables, particulièrement touchées par la pandémie. Pour l’heure, il urge de faire focus sur les stratégies de réduction du nombre des cas aux Parcelles Assainies et pour cela, les imams et notables vont être sensibilisés à l’occasion de certaines rencontres comme celle prévue au niveau des mosquées dans ce contexte de Tabaski pour inviter les populations à faire attention à cette maladie à coronavirus.