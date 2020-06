Cas Abdou Karim Guèye : Urgence Panafricaniste exige sa libération sans condition.

L’organisation Urgence panafricaniste (section Sénégal) a sorti ce 22 juin, un communiqué dans lequel elle exprime sa solidarité à l’endroit de Abdou Karim Guèye, plus connu sous le sobriquet de Karim Xrum Xax, condamné à purger 3 mois ferme d’emprisonnement pour avoir réclamé l’ouverture des mosquées dans un contexte de forte propagation de la pandémie à coronavirus au Sénégal.



Dans le document intitulé

« la justice populaire pour un peuple contre une justice inéquitable », l’organisation demande la libération sans condition de l’activiste mal en point pour qu’il puisse se soigner et reprendre des forces.



Urgence panafricaniste/Sénégal estime, par ailleurs, que nous nous devons en dehors des extrapolations légalistes, convoquer l'humanisme lorsqu'un verdict impopulaire tombe sur un citoyen modèle et Abdou Karim Gueye en est un qui n’a fait que crier tout haut ce que le peuple pensait tout bas.



Pour preuve, le gouvernement a fini par céder à la volonté populaire par un assouplissement des mesures. » Pour l’organisation citoyenne, la gestion faite du dossier judiciaire de l’activiste et leader du mouvement ‘’Nitu Deugg’’ vient aujourd'hui encore prouver que « notre pays est victime de sa justice. Victime d'une justice sélective, une justice qui condamne les faibles et applaudit les délinquants politiques. »



Pour fonder ses arguments, l’organisation relate, à travers la note, un certain nombre de faits qui ont fini de démontrer cette justice à double vitesse à laquelle le pays est assujetti.



« Rappelons-nous du rapport de l'Ofnac qui a épinglé l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et ancien DG du Coud. Les 29 milliards du Prodac et récemment la liberté provisoire accordée au délinquant trafiquant de faux billets, Seydina Alioune Fall alias Boughazelli », souligne le texte.



« Ce sont des complaisances qui favorisent l'extension et la gravité de l'injustice » dira Urgence panafricaniste/Sénégal qui s’interroge sur le pourquoi un verdict fort est appliqué lorsqu'il s'agit d'un citoyen lambda et une légéreté pour les politiciens? « Il urge pour Dame justice de redorer son blason terni par cette pratique sélective favorisant le camp au pouvoir », relèvent les camarades de Kémi Séba au Sénégal car selon eux, leur camarade Abdou Karim Guèye est dans un état de santé fragile incompatible avec la vie carcérale.