Cartouchard à la Faculté de médecine : Abdou Wahab Diop dit Dr Diop avait ouvert sa clinique et faisait parfois des opérations chirurgicales.

Dr Diop se lançait dans des opérations d'esthétique physique en grossissant les fesses des dames qui sont prêtes à séduire à n'importe quel prix. Une nouvelle tendance devenue une mode à risques et périls. On se souvient de l'Ivoirienne Alexia Kanté qui administrait des injections aux femmes pour grossir leurs fesses en une semaine.



Le faux médecin a été découvert suite à la plainte d'une cliente à qui, il avait fait des injections pour augmenter ses fesses. L'affaire a mal tourné puisque la femme s'est retrouvée paralysée. Dr Diop a été interpellé par les éléments de la sûreté urbaine ce mardi 05 octobre 2021.



Selon les informations rapportées par le journal Libération, le mis en cause a fait des injections à plusieurs clientes, qui désiraient augmenter leur fessier. En outre, "Dr Diop" soignait dans sa clinique presque toutes les maladies et prescrivait des ordonnances pour toute sorte de malades et apposait un faux cachet.