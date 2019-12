Cartes biométriques ou cartes de sécurité sociale : L’IPRES et la CSS prévoient la clôture des enrôlements à la fin du mois

Réunis dans un même stand à la Foire Internationale de Dakar, l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) et la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) sont disposés à répondre à toutes questions sur les services qu’ils proposent à la population. À cet effet, ils ont tenu à informer que le délai de clôture des enrôlements est fixé au 31 décembre. Cette carte destinée aux retraités, veuves, orphelins et crédirentiers permet l’identification des allocataires de pensions de retraite sans possibilité de fraude. Un processus de changement qui est entamé depuis le mois de septembre dernier. Ainsi avec cette nouvelle carte biométrique, les ayants droit n’auront plus à faire la queue devant les guichets de l’IPRES et des banques...