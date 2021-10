Carte sanitaire à Ndiassane : La construction d’un hôpital de niveau 2 demandée par la communauté Kounta.

La réunion entre le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome avec le comité d’organisation du Gamou de Ndiassane s’est déroulée en en présence d’autres autorités religieuses et administratives. Il a été question au cours de ce comité régional de développement, de revenir sur les principales demandes pour un bon déroulement du de la nuit du prophète à Ndiassane.



Il a été rappelé au ministre de l’intérieur l’urgence, vu le nombre considérable de fidèles qui feront le déplacement à Ndiassane, de construire un hôpital de niveau 2 parce que le poste de santé qui est dans la localité ne peut plus accueillir des malades car, n’étant pas suffisamment équipé.



Une préoccupation exprimée par le porte-parole du Khalife mais qui sera certainement prise en charge par le ministère concerné, en l’occurrence celui de la santé et de l’action sociale.



Les représentants du ministère de la santé et de l’action sociale sont invités à porter ce besoin devant le concerné pour éventuellement, satisfaire la demande d’assistance sanitaire dans la localité.