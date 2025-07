Carreaux du Sénégal : les commerçants en colère face à la domination indienne 

L’Association des commerçants de carreaux du Sénégal tire la sonnette d’alarme. Réunis ce samedi, sous la présidence de Moussa Thiam et du trésorier El Hadji Guèye, les acteurs du secteur dénoncent une « concurrence déloyale » menée, selon eux, par des entreprises indiennes présentes dans tout le circuit de la construction. « Ce n’est pas acceptable de recevoir des Indiens qui gangrènent notre secteur », martèle M. Guèye, évoquant la situation dramatique de centaines de boutiques locales menacées de faillite et incapables de faire face à des sociétés disposant de moyens colossaux.



Les commerçants accusent ces acteurs étrangers de contrôler la chaîne complète de production et de distribution, allant jusqu’au démarchage direct des clients dans les chantiers, privant ainsi les vendeurs sénégalais de leur marché. « Si on continue comme ça, nous tous, nous allons partir en faillite », prévient Moussa Thiam. Derrière chaque boutique, ce sont des familles entières qui risquent de plonger dans la précarité, alors que de nombreux commerçants croulent déjà sous les dettes contractées auprès des banques. L’association déplore également « l’absence totale d’accompagnement de l’État » dans ce qu’elle considère comme une « menace nationale » pour l’économie locale.



Face à ce qu’ils qualifient de « désolation totale », les commerçants lancent un appel urgent au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko pour une régulation ferme du secteur. Ils réclament un cadre légal qui protège les acteurs nationaux et empêche, selon leurs mots, « la prise en otage de la construction sénégalaise ». « Si on ne règle pas cette situation, on sera contraints de se battre », avertit El Hadji Guèye, réclamant un arbitrage immédiat du ministère du Commerce.