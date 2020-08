Carnet rose : Les journalistes Kiné Ndiaye et Sidy Ndao se disent "oui"...

Pour le meilleur et pour le pire, les journalistes Kiné Ndiaye (ex-Dakaractu) et Sidy Ndao (les Échos) se sont dit "Oui" hier lors d'un mariage célébré à la mosquée de Hamo 6, en présence de nombreux amis, proches et parents du couple.

Dakaractu souhaite un heureux ménage aux deux tourtereaux...