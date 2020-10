Carnet Rose : Naissance de la fille aînée du Dc du ministère de la Santé, Alphonse Thiaw.

Ce vendredi 09 octobre 2020 sera marqué d’une pierre blanche au sein de la famille Thiaw, avec la naissance de la fille aînée du Directeur de Cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) Alphonse Thiaw et de son épouse Louise Ndione. La petite qui porte le nom de Marie Colombe Joseph est née ce jour, à la Clinique Madeleine à 8 h 29 minutes. Le bébé et la maman se portent très bien, a appris Dakaractu.



Un cadeau du ciel pour le Dc du ministre Abdoulaye Diouf Sarr et son épouse, qui tombe moins de 5 mois après l'arrivée de M. Thiaw à son poste actuel. Un poste que celui-ci occupe depuis le départ du Dr Aloyse W. Diouf. Une occasion pour la rédaction de féliciter les heureux parents.