Carlos Queiroz (coach Égypte) : « J'ai 45 ans d'expérience, le jour où je ne serais plus capable de gagner contre une équipe, j'abandonne... »

L'entraîneur de la sélection Égyptienne, Carlos Queiroz (69 ans) ne fait pas dans le bluff s'agissant de sa volonté de venir gagner au Sénégal. C'est du moins ce qu'il a expliqué ce lundi en conférence de presse d'avant-match Sénégal vs Égypte lorsqu'il a été interpellé sur son plan de jeu. "J'ai 45 ans d'expérience, le jour où je ne seras plus capable de gagner contre une équipe, j'abandonne..."



Une manière de dire qu'une victoire Égyptienne au stade Abdoulaye Wade reste une sérieuse option pour les Pharaons. Par ailleurs, il s'est félicité de l'état d'esprit de ses joueurs qui, selon lui, en plus d'être combatifs, sont très disciplinés tactiquement parlant.



Fort de sa victoire (1-0), ce vendredi au Caire, à l'occasion de la manche aller, le technicien argentin compte reproduire le même exploit en terre sénégalaise. Un discours qui va dans le sens de celui d"Aliou Cissé qui a déclaré que désormais il n'y avait plus de calculs à faire, "il faut gagner pour se qualifier", a-t-il déclaré.



Si les deux sélections s'en tiennent à leurs déclarations, on devrait assister à un match d'une haute intensité ce mardi à 17h30 GMT...