Pendant que le monde musulman s'en prend avec virulence à la la France et les caricatures contre le prophète Mouhamed (PSL), le Chef de la diplomatie francaise, Jean-Yves Le Drian s'est rendu ce dimanche en Egypte dans le but d'appaiser les tensions.



Au cours de ce déplacement, le ministre français des Affaires étrangères s'est entretenu avec le président Égyptien Abdel Fattah Al Sissi, mais également avec Cheikh Ahmed Mohamed el-Tayeb, le grand Imam d'Al-Azhar.



Dans son adresse à la presse qui s'est tenue dans la salle de réception de la mosquée Al-Azhar, Jean Yves Le Drian confirme que "le grand Imam a proposé de travailler ensemble pour approfondir cette convergence commune. Ce que la France a naturellement accepté" .



Le ministre Francais des affaires étrangères a également avancé qu'il va falloir lutter contre les mensonges et les appels à la haine; d'où l'importance de combattre le terrorisme, l'extremisme et le fanatisme.



La mosquée d’Al-Azhar estime devoir continuer sans complexe, de condamner toute insulte envers le prophète Mohamed (PSL) aussi bien sur le fond que sur la forme...