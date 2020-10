Caricature du Prophète : Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall, guide spirituel du Konu, invite à un boycott des produits des entreprises françaises.

Le guide spirituel du Konu, Thierno Cheikh Oumar Bachir Tall a aussi réagi suite aux propos ‘’dommageables’’ de Macron sur les caricatures de notre prophète Mohamed (SAS). Selon le guide spirituel, «Macron se singularise encore une fois par ses idioties. Une personne normale ne saurait sortir de sa bouche ces satanités. Les propos de ce monsieur constituent une attaque systématique et continue contre les sentiments des personnes de confession musulmane».



«Nous condamnons fermement les déclarations du président français et l’insulte intentionnelle envers l’Islam et son saint prophète. Nous lui rappelons que personne, ni rien ne peut altérer notre amour pour le meilleur des hommes. Aujourd’hui, nous l’aimons plus qu’hier. Mohamed ya Rassoul est notre raison d’être c’est notre vie. Nous sommes des boucliers et défendront notre prophète et notre religion contre toute forme d’agression», soutient-il.



« C’est nous pays musulmans, qui enrichissons la France. Nous appelons à un boycott des produits des entreprises françaises jusqu’à ce que Macron apprenne à respecter notre confession », ajoute le guide spirituel du Konu pour terminer...