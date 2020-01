Cardiopathie : 8 enfants sénégalais totalement soignés en Israël reviennent au pays.

Ils sont 8 enfants à avoir bénéficié de soins cardiaques chirurgicaux en Israël. Ce grâce à l’Ong ‘’Save the child’s heart SACH ou ‘’sauver le coeur d’un enfant’’ une organisation humanitaire israélienne.

Après 3 mois passés en Israël, ils sont rentrés sains et saufs.



‘’Nous sommes aujourd’hui réunis pour souhaiter la bienvenue aux enfants qui nous reviennent d’Israël avec un cœur ‘’neuf’’. Il s’agit de Khady Fall, Ndiaga Fall, Ibrahima Ndiaye, Houlèye Ndiaye, Issa Diagne, Pierre Faye, Ndèye Coumba Cissé, Issa Ndiaye’’ a confié son excellence Roï Rosenblit, ambassadeur d’Israël au Sénégal à l’occasion de la cérémonie de réception des enfants de SACH.



Tous ces enfants pris en charge gratuitement par SACH souffraient de cardio myopathie. Leur intervention a nécessité plus de 8 millions Fcfa par personne au grand bonheur de leur parents.



A ce jour, 14 enfants du pays ont bénéficié du programme de soins de l’Ong SACH. Sur le plan mondial, ils représentent 5000 enfants provenant de 62 pays reçus et soignés par l’organisation humanitaire en Israël.