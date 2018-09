Cardi B et Nicki Minaj en viennent aux mains lors d'une soirée de la Fashion Week de New York

Deux stars du rap qui en viennent aux mains, cette histoire ne vous rappelle rien? Cette fois, ce ne sont pas des Français qui sont impliqués, mais deux chanteuses américaines: Nicki Minaj et Cardi B. Lors d'une fête de la Fashion Week new-yorkaise, donnée par le magazine Harper's Bazaar, les deux femmes en sont venu aux mains.



Les motifs de cette dispute sont flous, mais selon des témoins interrogés par TMZ, Cardi B aurait approché la table où se trouvait Nicki Minaj de manière agressive. La suite est confuse, des agents de sécurité séparent les deux femmes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.



Dans un coin, Nicki Minaj semble jouer profil bas, tandis que Cardi B se montre plus remontée. Dans l'incapacité d'approcher sa rivale, elle va jusqu'à enlever sa chaussure, pour la lui lancer. Des témoins ont d'ailleurs retrouvé l'arme de fortune plus tard sur les lieux.



Escortée à l'extérieur par la sécurité, Cardi B a ensuite posté un long message sur Instagram, dans lequel elle accuse Nicki Minaj d'avoir critiqué sa fille et son rôle de mère. Elle lui reproche notamment d'avoir liké des contenus offensant sur elle et sa fille.





Pour l'instant, pas de réaction de la part de Nicki Minaj, qui s'est contentée de poster quelques photos de la soirée, comme si de rien n'était.



Sur les réseaux sociaux, cette bagarre fait déjà beaucoup parler, chacun choisissant son camp et essayant de démêler les dessous de l'affaire. Sur Twitter, les célébrités aussi s'emparent de l'affaire, comme 50 Cent.