Caravane du Service Public : Kaolack à l'honneur.

Après Fatick, la caravane du service public est arrivée ce mercredi dans la ville de Mbossé (Kaolack). L'objectif est de rapprocher l'administration des administrés afin d'apporter une réponse urgente aux différentes préoccupations des usagers, conformément à la volonté du chef de l'État qui entend engager l'administration dans un vaste chantier de rénovation du service public.



Lancée à Fatick par madame le ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public, la caravane est constituée de plusieurs volets tels la réception des compléments de dossiers, la production d'actes d'avancement d'échelon, la délivrance d'attestations de non-appartenance à la Fonction publique, l'enrôlement sur la plateforme e-solde, l'inscription pour le retrait du diplôme du Bac, le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle etc...



La cérémonie a été paraphée en présence du gouverneur de Kaolack, Alioune B. Mbengue, du représentant de madame le ministre de la Fonction publique et du renouveau du service public, Amadou Diallo, par ailleurs directeur du Renouveau du Service Public. Après Kaolack, ce sera au tour de la région de Kaffrine de recevoir la délégation...