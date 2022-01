Caravane Yewwi Askan Wi à Dakar : Quand Guy Marius Sagna vient en appoint à Barthélémy Dias

Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, en compétition pour la ville de Dakar, s’est promené hier en caravane dans les communes du Point-E, Fass Gueule Tapée et Colobane. Une mobilisation qui s’est déroulée sans incident en présence de plusieurs militants venus de différents lieux de Dakar pour écouter le programme de Barthélémy Dias.

Cependant, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur n’a pas été seul dans cette visite politique. À ses côtés, Guy Marius Sagna, l’administrateur du Front Anti-impérialiste populaire et panafricain. Une présence motivée, par un soutien à la coalition Yewwi Askan Wi. « Voter Barthélémy Dias, c’est voter pour 20 ans de constance et de fidélité », a martelé le leader du Frapp.

De l’avis de Guy Marius Sagna, la coalition Yewwi Askan Wi regorge d’hommes de conviction qui peuvent bien mettre un terme à la « souffrance des sénégalais ». Ainsi, le candidat de YAW choisi pour diriger la ville de Dakar peut être le messie de même que les autres candidats au niveau des différentes communes traversées par la caravane.

Guy Marius Sagna appelle à un éveil des consciences dakarois pour mettre un terme au régime de Macky Sall...