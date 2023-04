Caravane Sénégal Connect / Malicounda : Me Moussa Bocar Thiam et Maguette Séne main dans la main pour la réussite de la tournée !

Après avoir reçu la délégation du ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Me Moussa BocarThiam, l’édile de Malicounda à émis un poignant témoignage sur son collègue maire et camarade de parti. Les deux hommes qui ont déjà eu à collaborer par le passé, loin du champ politique se sont fixés comme objectif à court terme, de faire de la semaine du numérique une réussite, notamment dans la commune de Malicounda.



« C’est un honneur de recevoir un jeune ministre en même tant un collègue maire. C’est une personne que je connais depuis longtemps, du temps où il travaillait au ministère des finances en tant que agent judiciaire de l’État » témoigne le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) qui a promis une grande mobilisation le 16 mai prochain, date de la remise du prix de l’innovation.



Profitant de la visite du ministre des télécommunications à Malicounda, Pape Meissa Faye, le deuxième adjoint au maire de Malicounda, a formulé des doléances venant des populations. Il s’agit principalement de deux centres de formation en informatique à Malicounda (zone Nord et Sud.) Une manière de contribuer de manière plus concrète à la vulgarisation du numérique au Sénégal.



Cette première édition de « Sénégal Connect : La semaine du Numérique » qui remplace le « Forum du Numérique, la semaine du Numérique Sénégal Connect » a été officiellement lancée ce samedi matin. La caravane qui traversera les 14 régions du Sénégal connaîtra son point d’orge le 16 mai au grand théâtre de Dakar où le Président Macky Sall remettra le grand prix de l’innovation