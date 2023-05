Caravane « Sénégal Connect » : Entre doléances et engouement, Bakel accueille le ministre Moussa Bocar Thiam

Après des passages dans les régions de Kédougou et Tambacounda, c’était au tour de la localité de Bakel de recevoir ce mardi soir, la délégation du ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique. Me Moussa Bocar Thiam qui a été chaleureusement accueilli dans le Gadiaga, a pu avoir un aperçu sur l’implantation du numérique à Bakel où l’Espace Sénégal service a déjà commencé à fonctionner avec 1.635 demandes enregistrées dans la plateforme Sénégal service dont 1.366 financements et 40 demandes d’emplois et 250 demandes de formation, a fait savoir Ousseynou Sall, agent au Senegal Service de Bakel.

Lors de leurs allocutions, les autorités locales ont demandé une meilleure couverture réseau dans les villages environnants...