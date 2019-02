Caravane "Jamm Ak Xeweul" : Le khalife de Médina Gounass n'a pas reçu Me Madické Niang

Le Khalife de Médina Gounass n'a pu recevoir vendredi, contrairement à ce qui était annoncé, le candidat de la coalition "Madické 2019", en campagne dans le département de Velingara, région de Kolda.



Sur place, l'âge avancé de Thierno Ahmed Tidiane Bâ a fait l'objet de nombreuses spéculations. "La vieillesse a considérablement réduit sa mobilité et son élocution", selon le porte-parole du Khalife. Selon lui, le marabout sort de plus en plus rarement de sa résidence, s'exprime rarement en public et reçoit peu d'autorités.



Mieux, Abdou Aziz Kane, ami du grand homme Thierno, et son porte-parole, ont justifié cet "incident" par le fait que le guide religieux de Médina Gounass "n'était pas au courant de la visite du candidat de la coalition Madické 2019". Toujours est-il que "Thierno Ahmed Tidiane Bâ est un proche du président Macky Sall".



À l'heure où nous écrivons ces lignes, la caravane de Me Madické Niang se poursuit dans le département de Vélingara, avec une visite de courtoisie chez l'Imam de la grande mosquée Mouride de la ville...