Caravane Connect Sénégal / « le numérique n’est pas un outil pour dénigrer, diffamer, gâcher la vie des gens ou créer des Fake News » (Moussa Bocar Thiam)

A en croire le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, la jeunesse doit saisir le numérique et le digital à bon escient et éviter de s’en servir à des fins de déstabilisations.



« Nous devons saisir les côtés positifs du numérique. C’est une sorte d’autoroute sur laquelle on trouve un peu de tout. Il y a des bonnes opportunités offertes par le numérique et les mauvaises pratiques. Le plus important est de sauvergarder la vie privée des personnes. Ce n’est pas un outil crée pour dénigrer, diffamer et gâcher la vie des gens ou créer des Fake News. Cela ne sert à rien. »



D’après lui, bien « au contraire, cela devrait être utilisé à des fins utiles et faire la promotion du Sénégal. » Dans la foulée, il a invité les jeunes de la commune de Malicounda à la cérémonie du 16 mai prochain, à Dakar pour le dernier acte de la semaine du numérique, sous la présidence de chef de l’Etat.