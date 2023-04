Caravane Connect Sénégal , selon Me Moussa Bocar Thiam « Dans les dix prochaines années le numérique sera le premier foyer de création d’emplois »

Dans les dix prochaines années le numérique sera indispensable dans les diverses secteurs d’activités. Telle est la conviction de Me Moussa Bocar Thiam, le Ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique. En marge de sa visite dans la commune de Diass où a été lancée la caravane nationale dénommée « senegal Connect », il est revenu sur les opportunités, avancées et surtout l’ambition affichée de l’Etat du Sénégal dans le domaine du numérique. « Un outil formidable » a renchéri le ministre devant les populations de Diass.



Pour cette première journée qui doit concerner des localités comme Malicounda, Fatick, Sandiara, Thiadaye et Kaffrine, le ton a ete donné avec une caravane de plusieurs véhicules qui ont pris la direction de Diass pour y partager la semaine du numérique. C’est dans ce sens que le ministre des télécommunications a particulièrement ciblé la jeunesse, dans son discours.



« Quand on parle de connectivité, de numérique et de digitale, je veux que la jeunesse comprennent que c’est une opportunité. Dans les dix prochaines années le numérique sera le premier foyer de création d’emplois avec des opportunités quasi illimitées. Aujourd’hui il y’a beaucoup de personnes qui vivent du numérique à l’image des influenceurs entre autres… » D’après le ministre des télécommunications, les jeunes doivent se rendre compte que c’est une grande chance qu’ils ont avec le numérique et les métiers qui gravitent autour.