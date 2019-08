Carambolage dans le cortège du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres: quatre blessés légers évacués

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, était en tournée de visite de chantiers dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Matam et Saint Louis. Sur le chemin du retour après cinq jours de tournée, son cortège a fait un accident sur la nationale 2, à hauteur de Ari Welle, à quelques kilomètres de Richard Toll. En effet selon un de nos confrères dans le cortège, à hauteur de Mbilor à peu près à 6 km de Dagana, trois véhicules ont fait carambolage. Il y a eu quatre blessés légers, immédiatement pris en charge par les services médicaux de la zone et évacués pour contrôle à l'hôpital de Richard Toll. Des dégâts matériels ont aussi été enregistrés.