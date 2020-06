Cap Skirring / Les 5 responsables seront fixés sur leur sort mardi prochain.

Le sort des cinq « responsables » supposés des affrontements qui ont eu lieu au Cap Skirring le week-end dernier sera scellé mardi prochain. Matar Tendeng, Chérif Badji, Abdourahmane Diallo, Lamine Biaye et Sékou Diatta ont été entendus par le maître des poursuites de Ziguinchor ce mardi.



En lieu et place d’un mandat de dépôt, le Procureur de Ziguinchor leur a servi une liberté provisoire. Mais ils reviennent mardi prochain pour le jugement en flagrant délit au Tribunal de Grande Instance.



Voici un condensé des charges qui pèsent sur eux : participation à une manifestation non autorisée, trouble à l’ordre public, affrontement avec les forces de l’ordre, mise en incendie d’un stock de paille. Des accusations qu’ils auraient rejetées en bloc...