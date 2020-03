Cap Skirring / Le préfet d’Oussouye brandit l’arsenal de lutte contre le Covid 19 à l’aéroport international.

À l’image de l’aéroport Blaise Diagne où les deux premiers cas du Coronavirus ont transité, le village touristique de Cap Skirring reçoit des vols internationaux en provenance de la France et de la Belgique. Pour prendre les devants, les autorités du département d’Oussouye sous la direction du préfet Ibrahima Ismaïla Ndiaye sont sur le qui-vive, et toutes les dispositions prises.



«Au niveau de l’aéroport international du Cap Skirring, on a mis un dispositif d’accueil, de contrôle, d’alerte précoce et de prise en charge si éventuellement des cas suspects ou des personnes présentant des signes cliniques inquiétants se présentaient. Une caméra thermique a été rendue fonctionnelle, des thermo flashs sont disponibles, le personnel médical formé est présent à chaque atterrissage, les équipements mis à la disposition des autorités aéroportuaires, des sapeurs-pompiers et du district sanitaire d’Oussouye. La situation est sous contrôle et il n’y a pas à s’alarmer », rassure le chef de l’exécutif départemental.



Le préfet lance un appel à la population du Kassa. « Que les populations respectent les consignes sanitaires prescrites et évitent au maximum les regroupements humains... »