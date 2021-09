Candidatures tous azimuts à Golf Sud : Néné Fatoumata Tall « égratigne » ses adversaires, préconise le leadership féminin et propose des primaires.

C’est une autre facette que la ministre de la jeunesse a montrée en s’exprimant sur les élections municipales et départementales à venir. Cette multitude de candidatures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, même si légitime, ne favorise pas moins le désordre, notamment dans la commune de Golf Sud, selon la responsable politique de l’Apr de la zone.



Pour faire l’arbitrage au sein de la coalition, particulièrement au niveau de l’Apr de Golf Sud, Néné Fatoumata Tall considère que des primaires seraient appropriées. « Je pense qu’il faut départager les différents candidats qui se sont manifestés pour diriger la commune. Pour cela, je pense que des primaires sont une possibilité pour résoudre ce problème lié à cette floraison de candidatures » propose la ministre de la jeunesse à l’occasion de l’assemblée générale d’investiture organisée par les jeunes de la Cojer de Golf Sud.



La responsable politique de la commune de Golf Sud invite ainsi le coordonnateur départemental à procéder de la sorte pour déterminer le camp de la majorité.



Dans cette même perspective, la ministre de la jeunesse solde ses comptes avec certains responsables en leur signifiant garder raison. « Il y’a des gens qui nous ont combattu et que nous avons gagné. Qu’ils sachent raison garder car nous savons tout ce qui se passe dans cette commune », a rappelé la responsable politique de Guédiawaye.



Pour ce qui est des candidatures féminines, Néné Fatoumata Tall reste favorable. « La promotion des femmes dans les instances de décision doit davantage être accentuée. Aujourd’hui, nous avons peu de jeunes femmes qui sont au niveau des mairies. Nous avons l’exemple de Thérèse Faye Diouf et de Aïssatou Ndiaye. Je pense qu’il est temps de renforcer cette initiative pour permettre aux femmes de mieux s’impliquer dans la gestion des mairies », conclura-t-elle...