Candidature pour un 3e mandat : l’Amérique freine Ouattara et Alpha Condé

Le sous-secrétaire d’Etat américain aux affaires politiques s’est prononcé ce lundi, lors d’une conférence qu’il a animée à Abidjan, sur la question afférente à une candidature ou non en 2020 pour un troisième mandat d'Alassane Ouattara.

«Vous savez que ce n'est pas une décision américaine. C’est au peuple ivoirien de faire ces choix, mais je dirai quelques mots. Je sais que le président Ouattara a fait une déclaration - je crois en aout - dans laquelle il a appelé à une transition du leadership vers une nouvelle génération, et je pense que c’est une déclaration louable », David Hale, dixit.

L’Américain de rappeler au président ivoirien le destin tragique de Roosvelt : « Nous avons eu une expérience dans notre propre pays. Vers 1945 ou 1944, lorsqu'un président vénéré de notre pays, le Président Roosevelt, a été élu pour un quatrième mandat, cela a brisé toutes les traditions. Il n'y avait pas de loi mais il y avait une tradition de deux mandats. Notre pays était en crise, et il a remporté une victoire écrasante pour un troisième et quatrième mandat. Et il est décédé peu de temps après son élection pour un quatrième mandat».

Pour mémoire, en septembre 2017, l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique (USA) en Guinée, Dennis Hankins, invité à l’émission « Les Grandes Gueules » de la radio Espace FM, avait abordé la volonté prêtée à Alpha Condé de briguer un 3e mandat en ces termes :

« Je lui (le président Condé) ai déjà dit, et aussi parlé en public, qu’au cas où il y aurait une tentative de changement de constitution, nous sommes contre. Je souligne que le président lui-même ne l’a pas dit mais s’il y a une tentative éventuelle dans cette tendance alors nous serons contre, comme dans tous les autres pays ».