Candidature pour la mairie de Dakar : Soham Wardini passe par « Bunt Bi »

Pour la bataille de Dakar, il faudra compter avec l’actuelle maire Soham Wardini qui sera bien de la partie. Ecartée par la coalition Yewwi Askan Wi au profit de Barthélémy Dias, choisi sur proposition de Khalifa Ababacar Sall pour la mairie de Dakar, Soham Wardini a été investie candidate à sa propre succession par le parti Union citoyenne Bunt-bi d’El Hadji Ibrahima Mbow.



L’actuelle maire de Dakar n’a pas perdu du temps pour trouver une liste afin de briguer le suffrage des dakaroises. Et, c’est l’Union citoyenne Bunt-bi d’El hadji Ibrahima Mbow qui a officiellement investi Soham Wardini, candidate à la mairie de Dakar. L’accord a été officialisé hier, quelques heures après que Soham Wardini a reçu la notification de sa non investiture par Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar.



Les deux parties ont passé une nuit blanche, avant-hier, pour finaliser les termes de leur alliance. C’était via une conférence call avec le président du parti union citoyenne Bunt-bi, El hadji Ibrahima Mbow, actuellement en mission hors du Sénégal. Ce plan B était concocté par son frère Emile Wardini, explique « l’Obs. ».