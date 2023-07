Candidature pour 2024 : Les femmes de Benno pour un porte-étendard consensuel

Les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle ont félicité le président de la République qui a choisi de ne pas se présenter en 2024 comme il l’avait toujours soutenu.



La présidente du mouvement des femmes de Benno, Ndèye Marième Badiane et ses camarades ont rappelé que le président Macky Sall n’a fait que tenir sa promesse et son engagement au vu du bilan à travers des programmes infrastructurels, économiques, sociaux dont le plus marquant demeure « l’équité territoriale avec la réduction des inégalités et injustices sociales. » Les femmes de la majorité estiment que le président est champion de l’équité territoriale et avec lui, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous est devenu une réalité.







Au regard de ces facteurs de réussite au sein de la mouvance présidentielle depuis 2012, les femmes de Benno sont convaincues que la coalition doit, lucidement et sincèrement écouter le président Macky Sall afin de trouver un porte-étendard consensuel qui est l'impératif de l'heure. Les femmes de Benno considèrent que cette décision du président de la République constitue un acte comme pour dire à ses successeurs : « voilà la voie à suivre, la voie du respect de la parole donnée, celle de la patrie avant le parti, la voie de la stabilité pour un Sénégal émergent ».